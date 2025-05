Tornano i posteggi a pagamento 

Tornano i parcheggi a pagamento nelle strade del centro urbano e nelle zone balneari: le strisce blu, ripristinate il 1°maggio, resteranno attive sino al 31 ottobre.

I parcometri posizionati in paese saranno in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il fine settimana e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Per i non residenti, il costo della sosta per 20 minuti è di 20 centesimi, ne serviranno 30 per mezzora, 50 per la prima ora, 1 euro per la seconda. Parcheggiare in centro abitato per i residenti, con esposizione del pass, costerà 30 centesimi all’ora, 2 euro per tutto il giorno.

I parcometri saranno attivi anche a ridosso delle spiagge di Is Figus, Su Guventeddu, e nell’area ex Dolis: qui, la sosta per un’ora nei giorni feriali costerà 50 centesimi, 1 euro nei festivi, 2,50 mezza giornata, 4 per tutto il giorno. A Nora e il località La Pineta, dal lunedì al venerdì parcheggiare per un’ora costerà 1 euro, 1,50 nei festivi, 4 euro mezza giornata e 6 tutto il giorno.

Si potrà pagare la sosta con monete o carte di credito o attraverso le app degli smartphone.

I pass per i residenti potranno essere ritirati nello sportello informativo di via XXIV Maggio. (i. m.)

