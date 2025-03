Tornano i paletti dissuasori per chiudere la zona pedonale 

Dopo gli appelli dei residenti e dei tanti frequentatori della zona, in piazza Santa Maria tornano i dissuasori.

I paletti erano stati rimossi lo scorso settembre per montare il palco per la festa di Santa Maria e da allora mai più rimessi al proprio posto, così che auto e moto entravano in continuazione nello spazio pedonale mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. L’ultimo incidente soltanto poco tempo fa quando un disabile con la moto carrozzella era stato messo sotto da un’auto che, entrata nella piazza, tentava di svoltare in via Santa Maria.

Sotto la guida del settore Traffico e viabilità della Polizia locale, gli operai hanno sistemato 5 paletti rimovibili in caso di incidenti o il montaggio del palco della festa davanti a via XX Settembre, mentre altri 14 sono stati installati ai lati di via Garibaldi in modo da impedire l’accesso anche da quella parte.

Resta uno spazio proprio all’incrocio con via XX Settembre vicino al muro per garantire l’accesso al passo carrabile a un residente ma per fermare i furbi altri due dissuasori saranno sistemati nell’ingresso di via Santa Maria. In questo modo chi entrerà nella piazza pedonale non potrà più svoltare in via Santa Maria e la sua infrazione sarà inutile.Per dare maggiore decoro alla zona i paletti lungo via Garibaldi saranno in seguito tinteggiati. Tutta la zona resta poi sorvegliata dalle telecamere: le immagini saranno al vaglio della Polizia locale che multerà chi passerà nella piazza pedonale.

