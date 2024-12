Tornano i manifestanti contro il Tyrrhenian link «Non ci arrenderemo»  

«Non ci arrendiamo, queste terre sono tutta la nostra vita». Si sono dati appuntamento ieri alle 10 nel cuore della campagna di Selargius, per un altro giorno di passione. Comitati contrari al Tyrrhenian link, attivisti, consiglieri comunali di minoranza, e i proprietari dei terreni sotto esproprio che hanno gridato la loro disperazione per l’ennesima volta.

Stretta vigilanza

Il sit in si è svolto in un agro presidiato dalle forze dell’ordine - carabinieri e Polizia coordinati dalla Digos - dove nel pomeriggio sono arrivati anche altri esponenti dei comitati del coordinamento sardo in prima linea per la Pratobello, dopo la tappa sotto il Consiglio regionale che proprio ieri ha approvato la legge sulle aree idonee. Per poi trascorrere la notte al freddo intorno a Sa Baracca de Su Padru - come è stato ribattezzato il presidio nato contro il progetto di Terna - armati di tende e sacchi a pelo.

Gli striscioni

Oggi però si annuncia una nuova giornata di passione per cercare di fermare gli altri espropri.«La Sardegna non è la pattumiera del Mediterraneo, no all’ecocidio», recita uno degli striscioni posizionati ieri mattina a Su Padru. Accanto altri slogan: “sa passenzia è finia”, e ancora “Terna a foras”. Un malcontento che parte dai proprietari costretti a cedere i loro terreni in nome di un progetto elettrico che nell’agro porterà altre due mega stazioni, una di accumulo e l’altra di smistamento.

Fra i tanti c’è Agostino Atzeni, destinatario dell’esproprio notificato ieri pomeriggio dai tecnici di Terna che dopo i rilievi hanno posizionato i primi picchetti lì dove un tempo c’erano vigne e mandorleti. Rilievi conclusi dopo qualche momento di tensione. «Non firmo e presenterò ricorso», annuncia, «questi terreni hanno oltre un secolo di storia di famiglia alle spalle, li ha acquistati mio nonno e non intendo cederli a nessuno, tanto meno a Terna».

Accanto c’è la vigna di Mariangela Gallus, diventata il simbolo della lotta e del comitato nato in difesa del territorio. «Un tempo qui si vedeva solo chi coltivava le terre, oggi assistiamo al via vai di carabinieri e poliziotti, e al posto di coltivazioni e piante da frutto ci saranno altri mostri elettrici», dice mentre indica il suo fondo di seimila metriquadri destinato all’esproprio che sarà notificato oggi. «Ho sempre lavorato in campagna, da oltre cinquant’anni produciamo uva che conferiamo alla cantina di Dolianova e la mia famiglia ha sempre vissuto di questo. Ora ce lo portano via, in cambio di un compenso che è davvero una miseria».

Sostegno popolare

Con loro ieri c’erano circa cinquanta persone arrivate da tutta l’Isola. «Non possiamo accettare quella che è una vera e propria colonizzazione, dobbiamo ribellarci contro questa speculazione energetica che giorno dopo giorno ci sta portando via le nostre terre», le parole di Alessandro Cau, del presidio cittadino. «Anche oggi l’agro viene militarizzato, dobbiamo fermare Terna», aggiunge Maria Bonaria Laconi. A supportate la lotta contro gli espropri c’era anche Rita Corda: «oggi noto nuovamente l’assenza delle istituzioni, e questo è gravissimo». Solidarietà anche da parte di alcuni consiglieri comunali arrivati sul posto, Alberto Cappai e Paola Maccioni del gruppo Autonomisti sardi, e Francesca Olla di Selargius merita di più: “non solo il progetto del Tyrrhenian link prosegue, di recente ho scoperto anche che alcuni terreni del nostro agro dove dovrebbero passare le opere di connessione risultano a uso civico, è una vergogna che il sindaco non abbia fatto niente per impedire questo scempio». La mobilitazione continuerà oggi e domani.

