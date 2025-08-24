VaiOnline
La rassegna.
25 agosto 2025 alle 00:19

Tornano i laboratori di teatro ispirati al mare  

Entrano nel vivo le iniziative della rassegna “Quartu-Estate 2025 - Ripensare la città e le città”, organizzata dal Comune con le associazioni. Si comincia domani con il laboratorio ludico e formativo Circo Vertigine, a cura dell’associazione Teatro Vario, in via Diaz 124A dalle 19.

Giovedì la giornata si apre con la fondazione Mus-e Italia, che propone Onde Creative: laboratori artistici per piccoli esploratori del mare, dedicati a bambini e bambine dai 10 ai 12 anni. Dalle 9 alle 12 nello spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, i giovani partecipanti si immergeranno in attività inclusive di musica, teatro, movimento e riciclo creativo, ispirate al mare.

Alle 19 l’associazione Teatro Vario torna con un nuovo appuntamento del laboratorio Circo Vertigine sempre in via Diaz 124, mentre l’associazione Artisti Fuori Posto presenta al Parco Parodi, Il Ghiandabosco e la leggenda del fuoco, uno spettacolo per famiglie. Attraverso le vicende di Faggio, Quercia e Cinghiale, la pièce invita a riflettere sul coraggio e sulla tutela della natura. La serata si chiude alle 21,30 all’ex Convento, sala dell’affresco, con “Marrania – il rap che unisce la Sardegna”, proiezione del documentario di Alessandro Pani, seguita da un dibattito sull’uso del sardo nell’arte e un’esibizione di poesia improvvisata, a cura dell’associazione Artisti Fuori Posto.

