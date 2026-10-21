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Orroli.
22 ottobre 2026 alle 00:24

Tornano i laboratori del ricamo storico 

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Apprendere le tecniche sartoriali, lo studio dei materiali e l’arte del ricamo storico. È l’obiettivo del laboratorio “Ricuciamo il nostro territorio”, progetto giunto alla terza edizione e presentato ieri nel salone parrocchiale di Orroli.

All’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione “Is Femminas de Arrolli” e il Comune che ne cura il finanziamento, hanno già aderito trenta persone di età compresa fra i 25 e i 75 anni che saranno seguite nel percorso dalla sarta Sonia Piras e della ricamatrice Ilaria Anedda. Le lezioni cominceranno il 4 novembre nei locali delle scuole medie adibite a laboratori artigianali del polo culturale/sportivo.

«Questa terza edizione conferma la validità di un percorso ormai fondamentale», ha detto l’assessora alla Cultura, Istruzione e Servizi sociali Silvia Anedda, «si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione delle nostre tradizioni. Ha il compito di conservare la memoria storica e, al tempo stesso, svolge una profonda funzione sociale». In sostanza «un ponte tra passato e futuro per il centro del Sarcidano».

E anche occasione di coesione e coinvolgimento dei cittadini e di stimolo del dialogo intergenerazionale. «L’abito tradizionale», ha detto il sindaco Alessandro Boi, «non è un semplice indumento per le grandi occasioni: è un patrimonio d’arte, storia e antropologia che racconta l’identità profonda della nostra comunità. Ogni punto, piega e ricamo racchiude la memoria storica delle madri e delle nonne che lo hanno custodito gelosamente nel tempo».

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