Tornano i gol, la torres risale 

Sassari. «L’esultanza dei giocatori in campo e di quelli in panchina è la foto del nostro gruppo»: lo ha detto Alessandro Masala, autore della terza rete che ha fissato il 3-1 di Fiorenzuola. Il ritorno del tecnico Alfonso Greco ha aiutato a ricompattare la squadra e a darle quel pizzico di serenità indispensabile per non tramutare l’agonismo e la determinazione per l’obiettivo salvezza in isteria o, peggio, timore. Lo dimostrano le ultime due gare. In quella casalinga contro l’Ancona i rossoblù sono finiti sotto ma hanno pareggiato e nel finale sono andati vicini alla vittoria; a Fiorenzuola sono stati raggiunti dopo il vantaggio ma, anziché crollare, hanno avuto la forza per giocare una ripresa energica e attenta che ha prodotto una vittoria netta.

Bentornato gol

Nelle ultime cinque partite della gestione Sottili, dopo la rete di Gianola in apertura del derby di Olbia la squadra sassarese non aveva più segnato. E infatti aveva ottenuto un solo punto. Ora in due gare sono arrivati 4 gol. Con quattro giocatori diversi: Saporiti, Antonelli, Diakite e Masala. Cosa è cambiato? Due ragioni sono evidenti: l’utilizzo di Scotto da titolare e il rientro di Diakite. Proprio col ritorno in campo da titolare di quest’ultimo, la Torres ha ripreso a vincere come non aveva più saputo fare dopo il match contro l’Alessandria (rete dell’ivoriano), con il centravanti che si era fatto male nel riscaldamento pre-gara del “Nespoli”. Allo stesso tempo il ritorno al modulo 4-4-2 sembra avere ridato sicurezza alla fase difensiva e anche ai difensori, soprattutto ai centrali Antonelli e Dametto. Anche perché Pinna spinge poco ma è sempre presente in marcatura e Fabriani - pur commettendo ancora qualche errore di posizione - ha forza fisica.

Il finale

Giovedì si torna in campo per l’anticipo contro la Carrarese. Si gioca alle 14,30 ed è certa l’assenza dei due attaccanti infortunati, Scappini e Ruocco, anche se per il secondo la risposta definitiva si avrà mercoledì. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per le ultime due partite. A centrocampo il rientro dalla squalifica di Lora consente di avere abbondanza nel reparto, quindi si può far rifiatare qualcuno o comunque pensare a delle staffette per avere giocatori sempre freschi. Restano in diffida Antonelli, Fabriani e Pinna che sono stati bravi a non rpendere ammonizioni a Fiorenzuola.