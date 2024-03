Tornano i giardinieri nei parchi pubblici 

Due milioni e mezzo per garantire la manutenzione del verde pubblico in tutta Selargius per due anni. Il nuovo appalto - al quale il settore Ambiente stava lavorando dallo scorso anno - è stato approvato ieri dalla Giunta, in contemporanea con la ripresa del sevizio di pulizia e cura nei parchi e nei giardini comunali, fermo da quasi un mese dopo la fine del mini appalto scaduto a fine febbraio.

Emergenza rientrata

Rientra quindi l’emergenza spazi verdi abbandonati in tutta la città, invasi da erbacce e rifiuti. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Gigi Concu, insieme all’assessore con delega all’Igiene urbana Gigi Gessa: «Dopo 25 giorni di fermo dovuti alla scadenza dell'appalto, da ieri mattina gli operai hanno ripreso a occuparsi dei parchi e del verde presente nel nostro territorio comunale. Si tratta», spiegano, «di un appalto ponte che ci consentirà di andare avanti sino all'approvazione del nuovo appalto europeo da 2 milioni e mezzo di euro, che al massimo entro settembre ci permetterà di introdurre alcune importanti novità al servizio».

Stop alla manutenzione

Il caso era esploso due settimane fa con la sospensione della manutenzione del verde: parchi e spazi pubblici abbandonati, e 15 operai senza stipendio in attesa di essere assorbiti della nuova cooperativa sociale - la Primavera 83 - entrata ufficialmente pochi giorni alla guida della cura del verde comunale dopo esserci aggiudicata la gara ponte.

Tutto sembra tornare alla normalità quindi. «Dopo giorni di abbandono gli operai del verde avranno parecchio da fare», commenta il capogruppo della civica Sardistas Riccardo Cioni. «Mi auguro che d’ora in poi situazioni di emergenza come questa non si verifichino più, e che ci sia una maggiore programmazione per evitare interruzioni nei servizi essenziali per la città».

Il mega appalto

Nel frattempo partirà la gara europea per affidare il mega appalto da due milioni e mezzo. «Nel progetto, appena approvato in Giunta, abbiamo previsto un sistema informatizzato per una gestione del verde più attenta e puntuale, grazie a un portale web e un numero verde a vostra disposizione per eventuali segnalazioni», spiegano ancora sindaco e assessore competente. Informazioni e reclami a portata di click, e più interventi programmati durante l’anno. «Abbiamo inoltre deciso di stanziare 50mila euro per la manutenzione straordinaria e il pronto intervento in emergenza che, in caso di necessità, porterà una squadra disponibile 24 ore su 24 a intervenire entro un’ora», assicurano Concu e Gessa.

