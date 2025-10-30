VaiOnline
Iglesias.
31 ottobre 2025 alle 00:15

Tornano i funghi, protagonisti dell’autunno 

Ultimi preparativi per la due giorni dedicata a degustazioni, cultura e ambiente 

Sarà un autentico percorso del piacere e del buon gusto: Fun_go, la manifestazione in programma a Iglesias la prossima settimana, diventa una vera e propria filosofia della cultura sarda, e in particolare, dell' Iglesiente. L' autunno verrà celebrato in grande stile con chef stellati, trekking e sapori e profumi dei luoghi più incantevoli e suggestivi del territorio di Iglesias.

La rassegna

L’appuntamento che coniuga enogastronomia, natura, cultura e formazione, ha un solo unico protagonista: i funghi. Si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre e lo scenario per eccellenza sarà la piazza Sella, dove showcooking, degustazioni, laboratori e incontri tematici accompagneranno i visitatori in un viaggio affascinante fra i saperi e sapori nel segno di una ospitalità di qualità. Ieri è stato ufficialmente presentato il programma di questa edizione di Fun_go che coinvolgerà non soltanto i professionisti del buon gusto ma gli studenti e i docenti delle scuole cittadine. Quest’anno, la magia dell’autunno con le sue ricchezze naturalistiche ed ambientali sarà illustrata con visite guidate fra i boschi del Marganai e del Bellicai. Le escursioni guidate saranno curate dal Consorzio turistico di Iglesias e Cicerone d'eccezione sarà il micologo Gianluca Urracci. Gli studenti dell’istituto “Giorgio Asproni - Enrico Fermi”, in collaborazione con Iglesias Turismo, saranno le guide in tour tematici fra i luoghi e le antiche vie del centro storico.

Gli ospiti

Ingegno e originalità accompagneranno gli ospiti prestigiosi di questo evento, ovvero gli chef Giorgio Locatelli, che il pubblico del programma Masterchef ama tanto, e poi Alessio Manzoni, Emmanuele Riemma, e Alessandra Nioi

La parola chiave per leggere il successo di questo progetto del gusto è indubbiamente, la formazione didattica. Infatti, un ruolo fondamentale verrà affidato agli studenti dell’istituto alberghiero Ipia Ferraris di Iglesias che lavoreranno con gli chef nella preparazione dei piatti e nella gestione delle degustazioni.
Crescere insieme e offrire ai giovani nuove opportunità di crescita sociale ed intellettuale: sono i concetti portanti dai quali nasce Fun_go. Come ha sottolineato il sindaco, Mauro Usai: «Non è soltanto un progetto – ha detto - ma un investimento per il futuro dei giovani: siamo custodi di un immenso patrimonio ambientale e culturale e questo rappresenta una risorsa da fare conoscere ai giovani e un valore da condividere con tutti. Lavoriamo insieme per creare spazi di crescita professionale e promuovere il nostro territorio». L' assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali ha aggiunto: «Si tratta di un evento capace di generare nuove opportunità per la comunità, valorizzare la nostra terra, riscoprire la genuinità dei piaceri e del buon gusto, per coniugare memoria e futuro. La straordinaria ricchezza del nostro territorio, in una delle zone più belle della Sardegna, è un patrimonio culturale da tramandare che può e deve offrire nuove occasioni di sviluppo, nuovo progressoe nuove speranze».

