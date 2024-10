Tornano i dissuasori nel percorso pedonale, ma solo su metà strada 

Li avevano richiesti a gran voce e adesso sono stati accontentati. I residenti in via Bonaria possono dire addio alla sosta selvaggia, almeno nel primo tratto: sono stati infatti rimessi al loro posto i dissuasori che delimitano il percorso pedonale. I paletti in ferro però ancora non ci sono nel secondo tratto verso piazza Azuni e così a tutte le ore ci sono auto in sosta con i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada.

«Non sappiamo perché abbiano messo i dissuasori solo in metà via» commenta Anna Podda, «ogni volta che vado a fare la spesa devo passare in mezzo alla strada con il rischio che le auto mi mettano sotto, perché nel passaggio pedonale ci sono solo macchine. Purtroppo molte persone sono incivili, per cui se non metti le barriere continueranno sempre a parcheggiare».

La speranza poi è che i dissuasori adesso non vengano rubati come già successo in via Garibaldi e nel secondo tratto di via Porcu. Un caso a parte è quello di via XX Settembre: qui i paletti sono stati tolti pare da un abitante della zona per fare dei lavori. È stato anche multato dalla Polizia locale con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

