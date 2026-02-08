VaiOnline
Via Umberto.
09 febbraio 2026 alle 00:42

Tornano i corsi di autodifesa dedicati alle donne 

Sentirsi più sicure quando si gira per strada da sole, con la consapevolezza di potersi difendere se aggredite all’improvviso. Con questo scopo nasce una serie di appuntamenti dedicati alla difesa personale femminile, ai percorsi di potenziamento della consapevolezza del sé, allo yoga e al mindfulness.

Si chiama “Proud to be woman 2”, la proposta dell’Asd Feel da Bounce School, finanziata dal Comune. Il corso di difesa personale, rivolto esclusivamente alle donne, è condotto da tecnici istruttori certificati e ha come obiettivo principale quello di fornire strumenti pratici e mentali per la prevenzione e la gestione di situazioni di potenziale pericolo. Attraverso esercizi mirati, simulazioni controllate e tecniche di autodifesa accessibili a tutte, le partecipanti impareranno a sviluppare autocontrollo, prontezza, lucidità e fiducia in se stesse, anche in contesti di forte stress emotivo.

Il workshop di consapevolezza del sé mira invece a rafforzare l’autostima, l’autodeterminazione e la capacità di riconoscere e prevenire dinamiche di svalutazione, controllo o discriminazione. Il prossimo appuntamento è il 21 febbraio dalle 17 alle 19 in via Umberto I 26.

