Tornano i Concerti a Palazzo Regio 

Ritorna la musica lirica e classica a Cagliari con la rassegna dei Concerti a Palazzo Regio, organizzata dall’associazione Ennio Porrino di Elmas, che per la stagione autunnale proporrà quattro concerti domenicali (l’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti) da questa domenica, alle 19, con “Itinerari musicali - Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” tenuto dal soprano Chiara Loi e dal pianista Valerio Carta che proporranno un repertorio di brani tratti da celebri opere.

Il successivo appuntamento sarà per domenica 6 ottobre, sempre alle 19, con “Voci in armonia – Viaggio musicale con la magia delle voci in coro” tenuto dal Coro Polifonico e dal Coro Giovanile Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cabras rispettivamente diretti dal maestro Giuseppe Erdas e dal maestro Fenisia Erdas. I gruppi corali proporranno un repertorio di brani di autori di diverse epoche, anche contemporanei, pure tradizionali e popolari sardi. Domenica 3 novembre si prosegue con il concerto per percussioni “Itinerari musicali - Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” tenuto dal Duo Interzone composto dai percussionisti Francesco Ciminiello e Roberto Migoni, artisti di indubbia professionalità nel panorama delle percussioni, che proporranno un repertorio di brani fra i più significativi fra le composizioni per percussioni dall’inizio del Novecento ad oggi. L’ultimo appuntamento concertistico della stagione autunnale sarà domenica 24 novembre, sempre alle 19, con il “Classic Music – Percorso musicale fra celebri melodie classiche” tenuto dal violinista Davide Cossu e dal pianista Michele Spiga, due professionisti di alto livello artistico ed esecutivo che si sono esibiti nei più importanti teatri regionali, nazionali e internazionali e che collaborano costantemente con prestigiosi enti musicali.

Il direttore artistico della rassegna è il maestro Ignazio Perra che evidenzia che la rassegna “Concerti a Palazzo Regio” «rappresenta un importante contenitore di produzione, distribuzione e fruibilità musicale per far meglio conoscere al pubblico delle svariate fasce d’età diversi, e talvolta insoliti, artisti, organici musicali e differenti generi, forme, repertori, opere e stili ad essi legati. Infatti l’obiettivo primario è quello di proporre momenti musicali di alta qualità artistica guidando gli spettatori a meglio conoscere gli autori, gli interpreti, organici e gli stili (a prescindere dal periodo e dalla provenienza) dei repertori proposti con il fine di evitare che il ricco patrimonio dell’arte dei suoni diventi bene esclusivo di pochi».

