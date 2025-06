Tornano i centrini sospesi: installazione in corso Repubblica 

I centrini sospesi tornano ad “invadere” corso Repubblica. L’iconica installazione a mezz’aria di manufatti all’uncinetto è quasi pronta a farsi ammirare nella quarta edizione del progetto curato da Paola Pau, Rita Lillu e Alessandra Stara, “le signore dalle mani d’oro”.

Dopo i problemi dell’anno scorso (usati solo 300 dei 1000 centrini disponibili) stavolta il Comune ha iniziato i preparativi già 2 mesi fa, ha redatto un progetto tecnico per l’installazione e si è affidato ad una ditta, oltre a stanziare 5 mila euro. A disposizione ci sono oltre mille centrini ed il chiaro obiettivo è quello di fare di corso Repubblica un’intera passerella coperta di centrini sospesi, capaci di rendere ancora più suggestivo il corso dai mattoncini colorati. In più stavolta c’è l’intenzione di estendere l’installazione alla piazza Matteotti.

«Siamo pronte – dice Paola Pau – abbiamo già riordinato il materiale in modo da agevolare il compito degli installatori ed evitare i problemi degli anni scorsi. Quest’anno non ci sono scuse: corso Repubblica deve essere interamente coperto». La collega Alessandra Stara aggiunge: «Ancora da definire cosa s’installerà in piazza Matteotti ma non vediamo l’ora di iniziare». La sindaca Isangela Mascia rassicura: «Si partirà la settimana prossima e tutto sarà supervisionato dalle creatrici. L’idea è stata copiata anche ad Arborea ed inviteremo i creatori quando la nostra installazione sarà pronta».

