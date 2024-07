Tornano i bagnini nelle spiagge «Pronti per garantire sicurezza» 

Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno ad occuparsi del servizio di salvamento a mare nel litorale quartese, ci sono i Sub Sinnai. L’associazione ritorna nelle spiagge per il quindicesimo anno consecutivo e se non è un record poco ci manca.

I bagnini hanno preso posto nelle diverse postazioni già venerdì scorso e si preparano al grande afflusso delle prossime settimane.«Abbiamo iniziato con le postazioni tradizionali» dice Paride Cardia dei Sub Sinnai, «le spiagge non sono ancora eccessivamente affollate e riusciamo a presidiare in modo capillare. Nelle prossime settimane quando invece l’afflusso sarà maggiore ci sarà un incremento della presenza e anche le ronde con i gommoni». Le insidie maggiori nel litorale quartese? «Sicuramente l’affollamento in spiagge come il Poetto, Flumini e Kal’e Moru e poi le giornate più pericolose restano quelle di maestrale».

I bagnini sono presenti dalle 9 alle 19 nelle due postazioni del Poetto, davanti alla Bussola e davanti al Tamarix, con torrette di avvistamento complete di magazzino e defibrillatore. Nella postazione alla Bussola c’è anche la passerella di accesso per i disabili con sedia job. E ancora a Sant’Andrea in via Taormina e a Kal’e Moru in via Sirio. Anche in queste con torretta di avvistamento prefabbricata, defibrillatore e sedia job. I bagnini, come già gli anni scorsi, non sono lì soltanto per aiutare chi è in difficoltà in mare ma anche per fornire assistenza ai bagnanti.

