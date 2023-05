Tornano gli operai a Sant’Avendrace Addio senso unico 

La ripresa dei lavori è programmata per domani mattina. Gli operai torneranno in viale Sant’Avendrace per ricominciare da dove avevano lasciato, più di un anno e mezzo fa. È andata in porto la mediazione del Comune con l’impresa che si era aggiudicata i lavori e che lo scorso marzo aveva ricevuto un avviso di sfratto dopo vari litigi con i vecchi subappaltatori. Ora, individuata una nuova impresa subappaltatrice («che gli uffici hanno valutato affidabile», dice l’assessore alla viabilità Alessio Mereu), da domani, quindi, si ricomincia. «Si riprende sullo stesso lato doveva avevano interrotto», direzione viale Trieste, dice Daniele Olla, dirigente del servizio Viabilità. Poi si passerà sul lato opposto. «Si procederà per piccoli step per limitare i disagi», aggiunge. «Riprendiamo il percorso di riqualificazione di viale Sant’Avendrace», dice l’assessore Mereu. Un percorso a ostacoli che negli ultimi due anni ha visto l’avvio del cantiere e lo stop più volte. Nel progetto di rilancio del viale non ci sarà più il senso unico, per la gioia dei commercianti che nel referendum lanciato dall’amministrazione si erano espressi contro. Si conserva il percorso ciclabile, quasi tutti i parcheggi rimarranno, e col doppio senso sarà garantito il passaggio dei mezzi pubblici sui due sensi di marcia. ( ma. mad. )

