Tornano gli autovelox a sorpresa 

Asse mediano, viale Colombo, viale Diaz, viale Ferrara, via Lungosaline, viale Poetto, l’Arginale, viale Marconi, via Cadello. Eccola qui, nei suoi tratti più marcati, la mappa del pericolo sulle strade di città. Il Comune lo sa e rilancia il piano per la sicurezza Caralis, con una serie di misure che vanno dagli attraversamenti pedonali rialzati al ridimensionamento delle carreggiate larghe che invitano a spingere sull’acceleratore, fino agli autovelox a sorpresa (progetto Velocity). Questi ultimi, momentaneamente accantonati la scorsa estate dopo il cambio della normativa voluto dal ministro Matteo Salvini che ha creato incertezza, che punta a utilizzare solo macchinari certificati, tornano all’interno del piano generale per la sicurezza. «Questa amministrazione è molto attenta alla mobilità sostenibile e sicurezza», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Per questo motivo abbiamo deciso di riprendere Caralis che prevede diversi interventi e soluzioni», aggiunge.

Il piano

Caralis era un progetto avviato ma mai concluso. L’amministrazione, fatta la verifica sulla disponibilità delle risorse, ha deciso di rifinanziarlo (oltre mezzo milione di euro), rimodulandolo. Con un unico obiettivo: «Ridurre l’incidentalità secondo un approccio di carattere scientifico e in un’ottica di pianificazione degli interventi, con particolare riferimento alle zone “sensibili”», si legge nella delibera approvata prima di Capodanno.

Uno dei cardini è il “recupero” del progetto Velocity che porterà in città (l’obiettivo è entro l’anno) i nuovi autovelox. Diverse postazioni fisse (più di una sull’Asse mediano) ben visibili (colorate) piantate sull’asfalto o sui pali dell’illuminazione con un obiettivo: agire come dissuasori e aumentare così la sicurezza agendo sul fattore psicologico. Perché, come noto, a regime, si tratterà di “scatole vuote” che non registreranno la velocità. Ogni giorno o ogni settimana (ancora da studiare) gli agenti della polizia locale che ne cureranno la gestione provvederanno a sistemare all’interno di alcune di queste i macchinari che attiveranno l’autovelox e multeranno chi non rispetterà i limiti di velocità: quante saranno e in quali punti, verrà stabilito volta per volta. Effetto sorpresa, quindi. Gli automobilisti, infatti, non sapranno mai quali saranno funzionanti e quali no. E, in questo modo, saranno costretti a rispettare sempre i limiti di velocità.

Gli altri interventi

Sulla sicurezza stradale l’amministrazione, già da qualche anno, ha cambiato paradigma, scegliendo di intervenire non più sull’emergenza ma con una pianificazione (di risorse e interventi) in modo da garantire la riduzione degli incidenti stradali e rendere la città più sicura per tutti. automobilisti, ciclisti, pedoni. Ecco perché, oltre alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati (già al lavoro in viale Colombo, ma arriveranno presto anche in viale Poetto, in nella zona del Binaghi, in via Stamira, solo per fare qualche esempio) e al restringimento delle carreggiate eccessivamente larghe, si studia un piano per la sicurezza attorno alle aree scolastiche e, insieme all’università di Cagliari, anche un piano generale delle strade cittadine che parte dall’analisi di quelle più pericolose, il tasso di incidentalità negli ultimi dieci anni, la rilevazione della velocità (sull’Arginale si sono registrate punte fino a 177 chilometri all’ora, in via Lungo Saline oltre 160 orari, sull’Asse mediano quasi 200 orari, una notte alle 4), fino allo studio delle soluzioni.

