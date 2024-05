Tornano Augello e Gaetano, fuori Jankto 

Il Cagliari incassa e porta a casa le cinque reti del Meazza. La comitiva rossoblù è rientrata in sede nella notte e già pensa alla madre di tutte le partite decisive, quella che si giocherà domenica al Mapei di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Situazione

Due giorni per ricaricare le batterie, poi il Cagliari si ritroverà al Crai Sport Center martedì pomeriggio per iniziare la marcia di avvicinamento alla partita contro i neroverdi. Il tecnico Ranieri ritroverà Augello e Gaetano, che hanno scontato il turno di squalifica. Da valutare le condizioni di Makoumbou, costretto a saltare la gara col Milan per una contusione al ginocchio rimediata giovedì scorso in allenamento. Quasi certo il forfait di Jankto, che soffre per un trauma distorsivo alla caviglia. Settimana di lavoro importante per il pieno recupero di Viola, rimasto ieri in panchina, come anche di Mancosu, Petagna e Pavoletti. Restano da verificare le condizioni di Dossena, uscito precauzionalmente alla mezz’ora della ripresa nel match di San Siro. Nessun pericolo sul fronte disciplinare, restano diffidati lo stesso Dossena, Prati e Pavoletti. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA