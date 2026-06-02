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Villacidro.
03 giugno 2026 alle 00:40

Tornano al lavoro 17 ex Villaservice 

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Dalle parole ai fatti: 17 ex Villaservice verso il ritorno al lavoro grazie al progetto regionale da 490 mila euro. In cassa integrazione da gennaio 2024, per gli ex dipendenti della società in house, gestore della discarica dei rifiuti di Villacidro, arriva un primo segnale positivo. Il Comune ha pubblicato l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per partecipare al progetto sperimentale di politiche attive del lavoro della Regione. L’intervento è il primo passo per garantire una nuova opportunità occupazionale a una parte dei 40 dipendenti rimasti senza impiego dopo la crisi aziendale, selezionati tra quelli che si trovano in stato di disoccupazione e non percepiscono più la Naspi, oppure a chi dichiara l’eventuale rinuncia al trattamento a partire dalla data di assunzione. L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto il 25 maggio 2026 tra l’assessorato regionale del Lavoro, l’Aspal, il Comune di Villacidro e le organizzazioni sindacali. Le attività previste riguardano la gestione della discarica consortile e le funzioni istituzionali del Consorzio provinciale. Il progetto è attuato dal Comune attraverso il Consorzio che procederà alle assunzioni secondo le modalità definite nell’accordo. Per ogni cantiere è previsto un finanziamento di circa 30 mila euro, con contratti della durata di nove mesi, suscettibili di eventuali modifiche in base al progetto definitivo che sarà concordato con l’Aspal. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 di domani. Per le famiglie interessate si tratta di una risposta attesa da tempo e di una concreta possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. ( s.r. )

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