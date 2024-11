Tornado Lanusei sull’Atletico 

Lanusei 3

Atletico Cagliari 0

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, Sylla, Troyes, Gabriel Silva, Matteo Usai; Fe. Usai, Trindade; F. Arras, Prieto (33’ st Lo. Loddo), Etoh (15’ st Pedro Caeiro); Martins. In panchina Fr. Usai, G. Arras, Spina, Puddu, Lu. Loddo. Allenatore Piras.

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Simula, E. Secci, Bevero, S. Secci, Aime (35’ st Morello); Atzori, Caddeo (28’ st Tumatis); Cuccu, Ligas (15’ st Pinna), Mereu (44’ st Demeglio); Montisci. In panchina Polisetti, A. Secci, Sanna, Manca, Farci. Allenatore Madau.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 24’ Martins; nella ripresa 32’ e 38’ Pedro Caeiro.

Note : ammoniti Prieto, Fe. Usai, Trindade, Montisci, Aime, Demeglio; spettatori 300.

Lanusei. Il 3-0 all’Atletico Cagliari è una seria ipoteca per le semifinali di Coppa Italia. La formazione ogliastrina nell’andata dei quarti accarezza il pass che le consentirebbe di accedere al penultimo atto della competizione. Lo fa con una prova sontuosa del suo organico, dove spiccano i brasiliani Gabriel Silva, che inizia al centro della difesa e finisce sulla solita corsia mancina, e Martins, che si conferma cecchino infallibile. Ma il match winner è Pedro Caeiro, portoghese, autore di una doppietta.

Primo tempo

Le prime battute sono di marca ospite, seppur gli attacchi portati dal reparto avanzato di Madau risultino evanescenti. Il Lanusei con il passare dei minuti comincia a prendere le misure all’avversario e al 24’ trasforma in oro la primaoccasione della gara. Etoh centra da sinistra per Federico Arras che di sponda serve Martins, arrivato a rimorchio. Dal suo destro parte un tiro indirizzato sotto la traversa. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, continuano a premere Al minuto 33 Federico Arras si mette in proprio e scarica un fendente verso la porta di Simula ma la precisione è da rivedere. La squadra di Alberto Piras macina occasioni. Al 39’, su passaggio di Matteo Usai, il brasiliano Martins conclude al volo ma la palla viene deviata in angolo.

La ripresa

Il Lanusei controlla l’avversario e non disdegna di andare alla ricerca del raddoppio. Come al 18’, quando Gabriel Silva chiama in causa Simula che respinge sui piedi di Martins, stavolta poco efficace nel tap-in. Ma il gol è in fase di maturazione e arriva al 32’. Sugli sviluppi di un angolo Pedro Caeiro piazza la zampata che vale il 2-0. È il 38’: punizione di Federico Usai, Simula non trattiene, sulla palla s’avventa ancora Pedro Caeiro che firma la doppietta personale. Morello prova a dare speranze ai suoi e sul finale colpisce un palo. Ci prova anche Tumatis, lanciato a rete, ma si oppone Morillas, monumentale

