Torna Viviverde, si parte domenica 

Verrà inaugurato la prima domenica di aprile il calendario primaverile ViviVerde, organizzato dal Comune di Villacidro in collaborazione con Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, Pro Loco, Consulta giovanile e associazioni locali. «Partiamo con la Marcialonga. La passeggiata ecologica da anni simbolo del progetto Viviverde», specifica l’assessore ad Ambiente e Turismo, Marco Erbì. «Il programma di quest’anno è snello e mirato. Comprende iniziative che vanno da aprile a giugno e uniscono ambiente, sport, turismo, cultura ed enogastronomia. Aprile, oltre alla Marcialonga, vede protagonista anche la SkyRace il 21: la spettacolare corsa in montagna è alla settima edizione». Grazie all’impegno della Consulta giovanile, la Marcialonga di domenica si estende dai monti al centro del paese, previste visite guidate e laboratori fino al tardo pomeriggio.

«Villacidro ha tanto da offrire in termini di natura, cultura, prodotti tipici e antichi mestieri. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere associazioni, artigiani e attività produttive, creando vari itinerari tematici», racconta Nicolò Dessì, presidente della Consulta. «I percorsi in montagna sono due - specifica -. Il sentiero da 3,5 km è dedicato alla macchia mediterranea mentre quello da 7 km ripercorre le antiche carbonaie». I partecipanti possono prender parte al pranzo Pro Loco e seguire i laboratori organizzati nei luoghi simbolo del centro storico. Pasta fresca, pane e degustazione d'olio nuovo al Mulino Cadoni, vestizione e sfilata di abiti tradizionali al Lavatoio, tessitura in Casa Dessì, lavorazione di pelle e legno al parco n.1. «Abbiamo creato il sito marcialonga2024.info per presentare il programma completo», conclude Dessì.

