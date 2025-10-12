VaiOnline
13 ottobre 2025 alle 00:36

Torna “Vivi il Mare” tra sport e cultura 

Appuntamento venerdì e sabato a Marina Piccola e a Su Siccu col festival “Vivi il Mare”, due giornate di immersione negli sport acquatici e di incontri organizzate dall’Asd Arcipelaghi in partnership con Il Girasole delle Somasche Ets, all’interno del progetto Donne al Timone - la giusta rotta.

Prove aperte e gratuite per gli appassionati e i neofiti che vogliono cimentarsi in un’attività sportiva nelle acque del Poetto o partecipare a un laboratori sul mare, su un’imbarcazione ormeggiata a Su Siccu. Ma soprattutto giornate a disposizione di chi versa in condizioni di fragilità e normalmente non si concede simili esperienze.

Tra le novità, l’introduzione della marcia acquatica, attività a piedi alla portata di tutti non solo divertente e rinvigorente, ma anche eccellente per rafforzare il sistema cardiovascolare e per l’equilibrio psico-fisico. E poi barca a vela, sup, wing, windsurf, apnea e kayak nelle due mattine di venerdì 17 e sabato 18 ottobre divise in 3 slot, con partenze alle ore 10, 11 e 12.

Venerdì pomeriggio, sull’imbarcazione ormeggiata al pontile Cagliari Sailing Charter a Su Siccu, l’immancabile laboratorio Nodi e venti con l’istruttore Fiv Pipi Sacchetto (ore 16), e il più tecnico Cime e impiombature con il velista Carlo Conte (ore 17).

Seguirà, alle 18, l’incontro “Il grande respiro” con l’apneista Chiara Obino, fresca della medaglia di bronzo al campionato mondiale in Grecia, con una discesa a 106 metri di profondità appena un mese fa. Le iscrizioni alle attività possono essere fatte sul sito www.arcipelaghiasd.com, scegliendo giorno, orario, attività o il laboratorio – incontro. Gruppi e scuole possono contattare direttamente l’organizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

