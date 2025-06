Torna Vasco Rossi con due concerti a Olbia nel 2026 

OLBIA. Vasco Rossi sbarca a Olbia. Nel 2026. Se ne parlava da tempo, ma da ieri è ufficiale: il rocker di Zocca, tra gli artisti italiani più grandi di tutti i tempi, sarà protagonista alla Olbia Arena (già sede del Red Valley) di un evento unico.

Uno spettacolo in due date, il 12 e 13 giugno, a dir poco straordinario, e non solo per la caratura dell’artista. I live di Olbia saranno gli unici sull’Isola di un tour eccezionale di per sé, dal momento che toccherà solo cinque città: prima della tappa gallurese Vasco sarà a Ferrara il 5 e 6 giugno, dopo Olbia volerà invece a Bari per il doppio appuntamento del 18 e 19 giugno, poi ad Ancona il 23 e 24 giugno e, infine, a Udine il 28 e 29 dello stesso mese.

Intanto, in Sardegna è già partito il conto alla rovescia per il live di Vasco a Olbia, annunciato dal sindaco Settimo Nizzi, che con la Lebonski360 di Salmo, 360events e Magma Events presenta l’evento prodotto da Live Nations. «Accogliere Vasco è un sogno che si realizza: il concerto rappresenta un momento di grande prestigio per la nostra città», sottolinea Nizzi. «Siamo orgogliosi di ospitare questa icona della musica italiana che ha fatto sognare generazioni con i suoi brani, la sua spregiudicatezza, la sua poesia e il suo talento impareggiabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA