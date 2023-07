Torna “Unione Cult” speciale Laura Pausini 

“Unione Cult speciale Laura Pausini”, questo pomeriggio alle 14.30, sulla prima radio della Sardegna. Francesca Figus e Francesco Abate ospitano, negli studi di piazza L’Unione Sarda a Cagliari, l’amatissima cantante. Dal nuovo disco ai tanti tantissimi aneddoti legati al successo planetario, Laura Pausini si racconta con generosità e grande simpatia. Senza dimenticare i fan: in centinaia l’hanno attesa in piazza. Per tutti, autografi, selfie, abbracci, sorrisi.