“NHUA – Non Hanno Un Amico” è il titolo dell’ultimo spettacolo che Luca Bizzarri ha portato in scena per tutta l’Italia. E proprio l’attore sarà, questo pomeriggio alle 14.30, l’ospite di Francesca Figus e Francesco Abate (foto) a “Unione Cult” su Radiolina.

Luca Bizzarri racconterà la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del ’900 e il desiderio di innovazione.

