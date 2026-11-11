Taglio del nastro domani per Tramudas, il festival giunto alla sua seconda edizione organizzato dall’associazione Sa Corbula in collaborazione con il centro commerciale naturale di via Porcu.

Cinque giornate, domani e poi sabato, domenica e il 20 e il 21 novembre, per incontrare, conoscere e vivere la Sardegna attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni. Al centro della rassegna laboratori, esperienze con artigiani e produttori, momenti di condivisione e occasioni per scoprire da vicino gesti, lavorazioni e storie che fanno parte del patrimonio del territorio. Le dimostrazioni saranno ospitate nello spazio del The Old Tipsy in via D’Annunzio: domani alle 17 ci sarà il laboratorio della fregula sarda, venerdì alle 9 quello della a pasta fresca e sabato alle 15 quello della panada. Poi il 20 novembre alle 17 le pardule e il 21 alle 9 l’intreccio dei cestini (strex’e fenu) e alle 17 i culurgiones.

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