Torna sulla battigia la posidonia rimossa per l’estate 

La posidonia torna al suo posto. Nei giorni scorsi è iniziato l’intervento della De Vizia per il riposizionamento delle alghe sulla sabbia e lungo la battigia, dove rimarranno per tutta la stagione invernale. I mezzi sono entrati in azione al Poetto, destando qualche preoccupazione tra i frequentatori della spiaggia, ma si tratta di un’operazione programmata che viene effettuata ogni anno e che coinvolgerà a breve le altre spiagge della costa interessate dallo spostamento effettuato nei mesi estivi.

All’inizio dell’estate la posidonia era stata accumulata a bordo spiaggia, verso la strada, per agevolare la fruizione dell’arenile da parte dei bagnanti ed evitare che asciugamani e ombrelloni venissero sistemati tra i cumuli di alghe. Una soluzione temporanea, dal momento che la normativa vieta la rimozione della posidonia, consentendone solo lo spostamento e il successivo ripristino nella collocazione originaria.

La presenza dei banchi di questa pianta è essenziale per l’ambiente marino: contribuisce a contrastare l’erosione costiera, rappresenta un habitat fondamentale per numerose specie e costituisce un indicatore di un mare sano e ossigenato. La rimozione della posidonia è ammessa solo in casi eccezionali, come rischi per la salute pubblica o situazioni di degrado, e richiede comunque un articolato iter normativo e logistico. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA