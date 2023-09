Torna sul colle e distrugge l’auto del rivale 

Sabato pomeriggio gli agenti lo hanno praticamente salvato da un pestaggio nelle vicinanze del colle di San Michele dopo che nel parco era scoppiato un incendio. Marco Curridori, 50 anni di Villacidro, è finito in ospedale per le cure del caso: ma dopo un po' si è allontanato raggiungendo nuovamente i parcheggi dell’area verde. Armato di catena e bastone, secondo le accuse, ha danneggiato un’auto. Un raid avvenuto verso le 21 proprio mentre il personale del nucleo investigativo antincendio del Corpo Forestale stava svolgendo le indagini sul rogo: così il cinquantenne è stato bloccato e arrestato per danneggiamento aggravato. Finito ai domiciliari su disposizione del pm Andrea Massidda, domani verrà processato per direttissima. Difeso dall’avvocato Ignazio Ballai potrà fornire la sua versione su quanto accaduto sabato. Anche perché è sospettato di essere l’autore dell’incendio avvenuto nel parco del colle di San Michele.

La discussione

Sul perché Curridori abbia avuto la discussione in via Cinquini, finita con la sua aggressione, e sul motivo che lo ha spinto a distruggere la vettura sono in corso gli accertamenti da parte del Corpo Forestale e degli agenti della Squadra volante, intervenuti per sedare il pestaggio nel primo pomeriggio di sabato. Sembra che il cinquantenne vantasse dei crediti con qualcuno per cui aveva lavorato e che non lo aveva confermato. Due giorni fa ci sarebbe stata una discussione proprio legata alle sue pretese. Poi sarebbe scoppiato l’incendio e subito dopo Curridori è stato aggredito da un rivale. L’intervento dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse: il cinquantenne è stato così accompagnato in ospedale al Santissima Trinità. Sull’aggressione bisogna attendere eventuali querele di parte mentre sul rogo all’interno del colle di San Michele sono iniziate subito le indagini della Forestale e della stessa Polizia. I danni al parco sono stati per fortuna limitati grazie all'azione dei vigili del fuoco, dei volontari e dei ranger: con la collaborazione dell’elicottero del Corpo Forestale le fiamme sono state spente. L’area verde è rimasta chiusa sabato ma già ieri era aperta al pubblico.

Fuga e catena

Curridori dopo l’arrivo al pronto soccorso è stato medicato. Ma non è rimasto per molto in ospedale. Sono stati i forestali del servizio provinciale di Cagliari a bloccarlo quando si è presentato nuovamente nei parcheggi del parco di San Michele. Secondo le accuse, con un bastone e una catena ha danneggiato un’auto di un uomo riconducibile sempre alla vicenda del presunto credito e dell’allontanamento dal lavoro. È così scattato l’arresto per danneggiamento aggravato. Bastone e catena sono stati sequestrati dagli uomini della Forestale. Curridori è stato accompagnato ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima di oggi. Davanti al giudice l’intera vicenda relativa al rogo, al pestaggio e all’auto distrutta potrebbe essere chiarita meglio, così come tutte le responsabilità. (m. v.)

