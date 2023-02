Torna Strootman ed è tutta un’altra storia 

Da flop a top, per Kevin Strootman era solo una questione di sfumature di rossoblù. Col Cagliari è stato un flop, con il Genoa è di nuovo al top. E domani sera torna alla Unipol Domus da avversario: farà di tutto, c’è da scommettersi, per farsi rimpiangere.

Nell’Isola

Arrivato in Sardegna nella sessione estiva del mercato 2021, come gran colpo messo a segno da Giulini che lo soffiò proprio al Genoa (di Preziosi), il presunto “salvatore” del centrocampo isolano, in realtà, non hai mai brillato. Arrivato in prestito dall’Olympique Marsiglia, con un ingaggio pesante pagato per buona parte, però, dalla società francese e in minima dal Cagliari, il centrocampista olandese non era al meglio della condizione fisica. Eppure, nella stagione precedente il Genoa era riuscito a salvarsi anche grazie alle sue preziose giocate. L’operazione di pulizia al ginocchio a dicembre del 2021 avrebbe dovuto porre fine a ogni sofferenza, pronto per un rilancio nei primi mesi del 2022 la “lavatrice”, in realtà, non è mai più ripartita, oscurando peraltro per un lungo periodo, un giocatore ben più meritevole come Grassi. Di lui resta il ricordo, ormai sbiadito, di 10 presenze con la maglia del Cagliari, per un totale di 642 minuti giocati e un’amara retrocessione.

Sotto la Lanterna

Altra città, altra dimensione, la Serie B. Il ritorno in Liguria per Strootman è stato un vero toccasana. Considerato una pedina importante e produttiva dall’ex allenatore Blessin, anche sotto la nuova gestione Gilardino continua a essere l’uomo di fiducia del centrocampo genovese e i numeri parlano chiaro con 20 presenze su 26, un gol segnato, lo scorso ottobre al Cosenza, e 1401 minuti giocati. Di questi, gli ultimi 90 contro la Spal del suo grande amico ed ex rossoblù Nainggolan appena tre giorni fa, ritrovato e riabbracciato dopo il trascorso glorioso nella Roma. Domani sera, contro il Cagliari, sarà un ritorno al recente passato per una sfida da avversario. Pronto prendersi la sua personale rivincita.