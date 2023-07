Torna StreetBook tra libri musica e intelligenza artificiale 

Due giorni di libri, musica e spettacoli e un’incursione nel mondo dell’intelligenza artificiale. Torna a Dolianova Street Books, la rassegna organizzata da Miele Amaro. Un’edizione in forma ridotta a causa della mancata concessione dei finanziamenti regionali che ha costretto gli organizzatori a un cambio di rotta senza però rinunciare a creatività e qualità delle proposte. Si parte stasera ore 20.30, a Villa de Villa, con la presentazione dell’ultimo romanzo di Matteo Porru “Il dolore crea l'inverno” e il saggio di Yasmina Pani “Schwa: una soluzione senza problema”. Spazio anche alla musica di Stefania Secci Rosa accompagnata da Fabrizio Lai. In seconda serata, le presentazioni digitali Quick Reads dei libri di Alessandro Deroma, David Valentini e Alberto Giannone. Nella prima giornata, con l’ausilio della piattaforma Chat Gpt, Video Vision intervisterà personaggi famosi che non ci sono più. Gran finale con lo show “Wikipinna per Street Books” una rubrica curata da Andrea Pinna e Teresa Solinas.

Domani la rassegna ospiterà Sonia Murru con il suo romanzo “Quando si allineano le stelle” e l'attrice Barbara Pitzianti protagonista del mediometraggio “Cercando Grazia”. Sarà poi la volta delle presentazioni digitali Quick Reads con Mohamed Maalel , Giovanni Dozzinie Simona Pedicini. Seguirà lo spettacolo di Stand Up Comedy di Luca Tramatzu. Colonna sonora di tutto il festival, la musica di Francesco Moreno & Dedalo e gli scarabocchi creativi di Nervosino e Aresti.

