Torna Sonala Folk, kermesse di esplorazioni musicali 

Lodine e Ovodda insieme per Sonala Folk, esplorazione del repertorio delle percussioni in Sardegna e discussione sulle contaminazioni elettroniche. Tre gli appuntamenti per la seconda edizione, dopo il successo del 2022, targata dall’associazione Sonàla Folk guidata dal presidente Fabio Calzia. Si parte venerdì da Lodine, alle 18, nel centro polifunzionale “Giulio Mulas”. Tanti gli ospiti: Gianluca Carta e Andrea Lovato, i Tumbarinos di Gavoi, Michele Piccione, i Cuntzertu de Aidomaggiore, ed ancora Sem Devigus, Bruno Piccinnu del duo Cordas et Cannas, l’associazione Musicale Ensemble Misicàditus. Il 24 novembre a Ovodda.

