Torna “Silva Manna”  

Oggi su Videolina alle 21 Modesto Fenu (foto) introduce i telespettatori in sa “Silva Manna” di Villagrande e Villanova Strisaili, alla scoperta di alcuni straordinari primati mondiali della sua realtà storico ambientale e della sua comunità. Come di consueto il territorio viene raccontato non solo attraverso le sue valenze archeologiche e naturalistiche ma anche con l’ausilio di un percorso culinario, il conduttore, nel descrivere un menù tipico dei piatti tradizionali, mette in luce le straordinarie proprietà salutistiche delle eccellenze agroalimentari di Villagrande e Villanova Strisaili che ha saputo conservare ed esaltare in essi la tradizione millenaria delle sue pietanze più antiche. La regia della trasmissione è affidata a Gianluca Flore.