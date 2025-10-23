VaiOnline
telecomando
24 ottobre 2025 alle 00:34

Torna “Silva manna” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questa sera, alle 21, su Videolina, per “Silva manna” Modesto Fenu va alla scoperta del Parco di Tepilora e delle Comunità che ne fanno parte, scopre e valorizza anche l'unica riserva di Biosfera riconosciuta dall'Unesco e presente in Sardegna.

Nel suo viaggio racconta l'origine di una storia straordinaria che coinvolge non solo le autorità ma tutte le popolazioni locali che con grande determinazione e forza di volontà trasformano una criticità in una grande opportunità. In questa serie di puntate dedicate al Parco di Tepilora e alla Riserva di Biosfera Mab Unesco il nostro Modesto Fenu non può rinunciare alla regia di Gianluca Flore e all'operatore Alessandro Pulloni e alla collaborazione del responsabile della comunicazione del Parco Pietro Calvisi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 