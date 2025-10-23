Torna “Silva manna” 

Questa sera, alle 21, su Videolina, per “Silva manna” Modesto Fenu va alla scoperta del Parco di Tepilora e delle Comunità che ne fanno parte, scopre e valorizza anche l'unica riserva di Biosfera riconosciuta dall'Unesco e presente in Sardegna.

Nel suo viaggio racconta l'origine di una storia straordinaria che coinvolge non solo le autorità ma tutte le popolazioni locali che con grande determinazione e forza di volontà trasformano una criticità in una grande opportunità. In questa serie di puntate dedicate al Parco di Tepilora e alla Riserva di Biosfera Mab Unesco il nostro Modesto Fenu non può rinunciare alla regia di Gianluca Flore e all'operatore Alessandro Pulloni e alla collaborazione del responsabile della comunicazione del Parco Pietro Calvisi.