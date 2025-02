Torna “Silva Manna” 

Parte stasera alle 21 su Videolina la nuova serie di “Silva Manna”. Modesto Fenu (foto) , che la cura la conduce, nell’intento di raccontare ciò che succede in sa silva manna della Sardegna, scopre una realtà articolata e complessa dove il connubio tra la conservazione delle antiche tradizioni e la loro valorizzazione attuale e futura passa attraverso la capacità di fare sistema di una comunità laboriosa come quella di Oliena che ha saputo utilizzare al meglio i doni che madre natura gli ha concesso mostrandosi lungimirante.

Questo straordinario reportage/ documentario passa attraverso le passioni ancestrali dell’uomo come la caccia, l’arte, la religione, la famiglia e i saperi tramandati da generazioni.