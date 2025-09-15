VaiOnline
telecomando
16 settembre 2025 alle 01:21

Torna “Sentidu” 

Questa sera, alle 21, va in onda su Videolina, la terza puntata di “Sentidu – Is arraxinis de sa vida”, la trasmissione di Gianluca Medas (foto) che raccoglie la memoria della Sardegna attraverso le voci di chi l’ha vissuta.

Questa settima si va a Crastu, frazione del comune di Laconi: una terra segnata dal dopoguerra, quando la fame di giustizia e la necessità di lavoro hanno spinto contadini e famiglie a confrontarsi con i grandi latifondi. Qui la memoria si fa mosaico di immagini: frammenti di lotte, sacrifici e speranze intrecciate al destino della comunità. Attraverso le voci di Ignazio Curreli, Francesco Sotgiu e Ignazio Corongiu, la puntata restituisce la forza di un tempo in cui si lavorava la terra con pochi mezzi e tanta dignità.

