Torna Sciampitta, musica e colori da tutto il mondo 

I suoni e i colori del mondo si preparano ad invadere la città. Dopo l’anteprima di sabato 30 giugno con il convengo sulla filigrana, Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, è pronto a entrare nel vivo con un fitto programma di iniziative dal 13 e fino al 17 luglio con un appendice poi il 28 settembre. Quest’anno, assieme ovviamente ai gruppi sardi, i protagonisti saranno il gruppo folk di Kiparissia della Grecia, il Radiv Radev di Sofia (Bulgaria,) il gruppo Suonomar di Barranquilla (Colombia), il El Candil di Madrid (Spagna) e il gruppo folklorico di Taipei (Taiwan).

Il patron

«Siamo molto contenti di essere ancora qui con la 39esima edizione di Sciampitta preparandoci alla grande festa dell’anno prossimo per i 40 anni», dice il patron del festival Gianni Orrò, «quest’anno ci troviamo ad ospitare gruppi che non erano mai venuti in città come il gruppo di Madrid e quello di Sofia, la Colombia e, per gli italiani, il gruppo siciliano». Gli spettacoli, «si concentreranno anche quest’anno in piazza Mercato» aggiunge Orrù, «per cui siamo al centro e tutti avranno la possibilità di raggiungerci agevolmente».

Con i gruppi stranieri ci saranno poi i tamburini e i trombettieri di Oristano, il gruppo etnico “A ballare”, la scuola civica di musica Luigi Rachel, l’associazione “Incontri musicali”, i gruppi “Su Idanu” e “Su Scrignu de Campidanu”, Gianfranco Meloni e Peppino Patteri e le associazioni Nodas e l’organizzatore Città di Quarto.

Il programma

Dal 12 al 24 a Sa dom’e Farra ci sarà una mostra di costumi sardi a cura dell’associazione Su Scrignu de campidanu e una esposizione di manufatti artigianali di Stefania Cogoni. Si comincia sabato 13 alle 19 con la messa dei popoli nella basilica di Sant’Elena. Alle 20 la cerimonia al monumento ai caduti e alle 20,15 la sfilata e l’animazione nelle vie della città con i gruppi partecipanti fino a piazza mercato dove ci sarà lo spettacolo sul palco anche con i cantanti Lavinia Viscuso e Davide Deiana. Domenica 14 alle 21,15 viaggi tra tradizione e innovazione con Tonio Pani. Lunedì 15 torna il tradizionale appuntamento con “Sciampitta nel gusto” con la cucina etnica nel tradizionale nel ristorante Pani e casu. In serata poi “Sciampitta sotto le stelle” in piazza del mercato civico. Martedì 16 alle 11 l’incontro dei gruppi con le autorità comunali all’ex Convento dei cappuccini e mercoledì 16 il gran finale alle 21,15 con lo spettacolo sul palco trasmesso in diretta dalle telecamere di Videolina. E il 28 settembre a salutare Sciampitta il convegno “S’accabadora, mito e realtà” con Aldo Cinus, Mariano Staffa, Augusto Marini, Francesco Tore.

RIPRODUZIONE RISERVATA