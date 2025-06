Torna sacchetto-selvaggio: buste di rifiuti dappertutto 

Dopo un periodo di relativa calma, torna sacchetto selvaggio nelle strade della città. Da un quartiere all’altro è emergenza per le buste, nere o bianche, piene di rifiuti di ogni genere, abbandonate per strade e marciapiedi dove restano per giorni e giorni, contrassegnate dai bollini della De Vizia come rifiuti non conformi. Non solo: le buste vengono infilate anche nei cestini per le cartacce e anche ai loro piedi creando mini discariche.

Ieri mattina la situazione era critica nelle vie Italia, Tiziano, Olanda, Monaco, Orsini, nella zona di Pitz’e Serra. E poi ancora buste nere nelle aiuole in via Marconi e in via Boccherini. Con i residenti costretti a fare i conti con i sacchi maleodoranti sotto le loro finestre.«La gente è sempre stata incivile ma non si capisce perché nel periodo estivo la situazione peggiora», dice Pietro Atzeni. «Ci vorrebbero ronde per controllare le zone più a rischio». Di fianco a lui Francesco Puddu aggiunge: «Con il caldo puzzano perché dentro c’è anche umido».

Chi trova la busta con il bollino dovrebbe riportarsela a casa. Invece c’è chi la getta da un’altra parte. Senza dimenticare chi non è iscritto alla Tari e getta la spazzatura dove capita perché non hanno i mastelli.«Il Comune dovrebbe dare i bidoni agli indigenti che non possono permettersi di pagare», propone Franco Ziri. «Certo è che il servizio va migliorato, ad esempio servirebbero bidoni più grandi».Intanto non c’è strada dove non ci siano sacchi con i bollini anche sotto le abitazioni di residenti che non hanno smistato nel modo corretto i rifiuti. E restano lì in attesa dei controlli di vigili, ispettori ambientali e operai della De Vizia per verificare se all’interno delle buste c’è qualche traccia per risalire ai responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA