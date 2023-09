Torna “Sa dì de sa strangia”, porte aperte ai forestieri 

Aprire le porte di casa e accogliere il forestiero è l’usanza che l’11 settembre di ogni anno, ormai da 301 anni si ripete a Perdasdefogu. Il particolare rituale si chiama “Sa dì de sa strangia”, il giorno dello straniero. Ogni famiglia del paese accoglie nella propria abitazione una o più persone che arrivano da lontano. Gli ospiti vengono invitati a trattenersi per le celebrazioni della festa del 12 settembre in onore del Santissimo Salvatore e di San Giovanni Battista. L’11 settembre del 1722 il parroco don Giuseppe Corona fu il primo ad accogliere un forestiero in casa. Testimonianze dell’epoca raccontano di un operaio piemontese, Candia o forse De Candia, arrivato in paese per acquistare del legnatico destinato alla costruzione delle navi savoiarde. Il prete lo invitò alla sua tavola e pare che con un discorso pronunciato durante la messa del giorno dopo istituì “Sa Strangia”. L’omaggio al forestiero si ripeterà anche oggi. Questo pomeriggio inoltre è in programma un altro antico rituale legato alla festa: alle 16 nella piazzetta dei Caduti in guerra, verranno preparati i drappi votivi per la processione di domani. Panni colorati issati sulle canne del fiume e portati ex voto dai fedeli fino alla chiesa campestre di San Salvatore in processione alle 10.30. La festa più amata dai foghesini e dagli immigrati proseguirà domani per tutto il giorno e nella serata di mercoledì.

