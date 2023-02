Torna Rog, ma l’infermeria è piena 

Il Cagliari volta pagina e si prepara per un nuovo esame in trasferta. Esame delicato, perché per i rossoblù l'avversario sarà una diretta concorrente, il Bari dell'ex Olbia Mignani. Ieri pomeriggio la ripresa degli allenamenti e per Ranieri ancora una lunga lista di indisponibili.

Emergenza continua

Il Cagliari ritrova Rog, ma oggi il Giudice sportivo fermerà per un turno Altare, espulso a metà ripresa contro il Benevento. I problemi più grossi, però, arrivano dall'infermeria. Anche ieri Nandez è rimasto a riposo, mentre Deiola ha iniziato a correre sul campo. Entrambi, secondo le rispettive tabelle di marcia, dovrebbero tornare a disposizione a marzo. Ancora personalizzato per Di Pardo, Viola e Pavoletti, che rischiano di restare fuori anche a Bari. Personalizzato pure per Falco, Barreca e Kourfalidis. Dei tre, l'esterno è quello che preoccupa meno, visto che col Benevento è rimasto fuori per una gastroenterite. Problema muscolare per Falco, mentre il centrocampista greco deve smaltire la botta al fianco che lo ha costretto a fermarsi dopo 19' sabato scorso. Oggi si torna in campo con una doppia seduta, con la speranza di avere qualche buona notizia dall'infermeria. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA