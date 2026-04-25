Torna “Racchette di classe” con gli alunni della primaria 

È stata la festa dello sport, con un centinaio di alunni della scuola primaria dell’istituto “G. Caria” di Macomer che sono stati i protagonisti della manifestazione “Racchette di classe 2026”. La manifestazione si è svolta nei campi del Circolo Tennis di Scalarba. All’evento hanno preso parte anche i componenti del direttivo e l’amministrazione del Circolo Tennis di Macomer, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Insieme hanno contribuito a creare un clima di condivisione e partecipazione, ottenendo un ottimo successo.

“Racchette di classe” è un progetto promosso in collaborazione tra la Federazione italiana tennis e il ministero dell’Istruzione, che si consolida nel territorio proprio grazie al rapporto instaurato tra il Circolo Tennis e l’istituzione scolastica.

Alessandro Scintu, presidente del Circolo Tennis Macomer, dice: «Desidero ringraziare il dirigente scolastico e tutto il corpo docente per la disponibilità e la collaborazione che, anno dopo anno, rendono possibile la realizzazione di questo progetto. Un percorso condiviso che ci onoriamo di portare avanti nel tempo». La manifestazione, condivisa e sostenuta dall’amministrazione comunale, oltre al supporto con il patrocinio, ha messo a disposizione materiali e risorse. Artefici della giornata i maestri Alberto e Laura, ringraziati dal Circolo tennis. (f. o.)

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