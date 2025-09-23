VaiOnline
Sassari.
24 settembre 2025 alle 00:38

Torna Promo Autunno, 300 stand e 8mila metri quadri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna Promo Autunno e quest’anno ha un giorno in più. L’evento clou per l’imprenditoria isolana si svolgerà dal 17 al 20 ottobre, negli spazi di Promocamera a Predda Niedda, prolungandosi dal weekend fino a lunedì. È una delle novità della manifestazione, promossa dalla Pubblicover, e presentata ieri in Camera di Commercio alla presenza del patron Claudio Rotunno e, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Mascia e del presidente di Promo Camera Stefano Carboni. Saranno 300 gli stand collocati su ottomila metri quadri, con espositori che vanno dall’arredo alla gioielleria, dall’artigianato all’agroalimentare fino all’industria includendo anche, per esempio, assicurazioni, settore auto e tecnologia. «C’è la massima attenzione sulle imprese - dichiara Rotunno – perché sono il carburante della fiera, che è costruita intorno a loro, affinché possano stringere relazioni e sviluppare il massimo fatturato». Prevista la partecipazione dell’Istituto Alberghiero cittadino per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Confermato l’allestimento vincente con i settori Gold, Silver e Platinum, non mancheranno convegni dedicati a innovazione e sostenibilità mentre cambierà la scenografia dell’Area Eventi e del suo palco dove sono in programma le sfilate di moda, insieme a convention, spettacoli e creazioni teatrali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto