Torna Promo Autunno, 300 stand e 8mila metri quadri 

Torna Promo Autunno e quest’anno ha un giorno in più. L’evento clou per l’imprenditoria isolana si svolgerà dal 17 al 20 ottobre, negli spazi di Promocamera a Predda Niedda, prolungandosi dal weekend fino a lunedì. È una delle novità della manifestazione, promossa dalla Pubblicover, e presentata ieri in Camera di Commercio alla presenza del patron Claudio Rotunno e, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Mascia e del presidente di Promo Camera Stefano Carboni. Saranno 300 gli stand collocati su ottomila metri quadri, con espositori che vanno dall’arredo alla gioielleria, dall’artigianato all’agroalimentare fino all’industria includendo anche, per esempio, assicurazioni, settore auto e tecnologia. «C’è la massima attenzione sulle imprese - dichiara Rotunno – perché sono il carburante della fiera, che è costruita intorno a loro, affinché possano stringere relazioni e sviluppare il massimo fatturato». Prevista la partecipazione dell’Istituto Alberghiero cittadino per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Confermato l’allestimento vincente con i settori Gold, Silver e Platinum, non mancheranno convegni dedicati a innovazione e sostenibilità mentre cambierà la scenografia dell’Area Eventi e del suo palco dove sono in programma le sfilate di moda, insieme a convention, spettacoli e creazioni teatrali.

