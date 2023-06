Torna Primavera in Marmilla 

Las Plassas e Setzu recupereranno sabato le date della manifestazione Primavera in Marmilla, organizzata dal Consorzio turistico Sa Corona Arrubia.

Ai piedi della Giara, “Marmilla in Festa-Suoni, danze e colori da Setzu” metterà in vetrina le tipicità del piccolo centro e darà occasione ai visitatori di ammirare i bellissimi colori primaverili del territorio. Apertura degli stand alle 10. Poi dimostrazione della scheggiatura dell’ossidiana, della preparazione della ricotta, del “Coccoi Pintau” e chiusura con evento artistico musicale e sfilata di costumi tradizionali. Ai piedi del castello “Castrum Marmillae” porterà cultura, fitness, musica ed enogastronomia a Las Plassas. Si parte alle 10 con l’apertura degli stand per poi chiudere con la sagra del vitello e la rassegna musicale “Castle of Rock”. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA