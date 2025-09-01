VaiOnline
Villa Verde.
02 settembre 2025 alle 00:28

Torna “Parole nel bosco” 

Secondo appuntamento, a Villa Verde, con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è curata dalla biblioteca “Antoni Cuccu”, in collaborazione con l’associazione “Bàini2.0”. A fare da cornice, come al solito, la suggestiva location del bosco di “Mitza Margiani”, pronto ad accogliere gli appassionati della lettura. Venerdì, a partire dalle 17.30, sarà ospite Eleonora Carta che presenterà il suo nuovo libro “I giorni del Corvo”, edito da “Ischire”; una storia spy ambientata tra le foreste di una Sardegna remota. Chiuderà la rassegna, venerdì 12, l’autore Maurizio Onnis. ( g. pa. )

