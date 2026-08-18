Torna Ortoforte, spazio agli espositori 

Sta per tornare Ortoforte, la manifestazione che celebra la biodiversità a Carloforte: l’appuntamento è per l’11 e il 12 settembre in piazza Pegli. Il Comune ha lanciato l’avviso pubblico per gli espositori: agricoltori, allevatori, produttori, artigiani possono partecipare ad Ortoforte, una vetrina e un’opportunità per promuovere il proprio prodotto in un contesto ispirato alla biodiversità, alla sostenibilità e alla filiera corta.

Per fare domanda c’è tempo fino al 28 agosto, la richiesta può essere inviata via Pec o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Al Mercato Ortoforte possono partecipare gli appartenenti alla Comunità di Cibo Incomunis (Comunità di tutela e del Cibo della Sardegna Sus Occidentale, di cui Carloforte è l’ente capofila) ma anche espositori che non sono soci di Incomunis. I partecipanti saranno divisi in artigiani (esposizione non alimentare) ed espositori di cibo ed agroalimentare. Per decretare l’ammissione ad Ortoforte, sarà effettuata una valutazione sul prodotto proposto considerando la promozione e tutela della biodiversità, la sostenibilità della filiera produttiva, valori di tutela ambientale e identità territoriali.

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