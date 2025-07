Torna oggi su Sky la docu-serie “Delitti” e i suoi cold case  

A partire da questa sera, ogni martedì alle 22, torna in televisione su Sky Crime e in streaming su Now la docu-serie “Delitti”. Grazie a un attento lavoro di rimasterizzazione, la serie si presenta in una veste visiva rinnovata, valorizzando materiali d'archivio e ricostruzioni per offrire un’esperienza ancora più immersiva.

Il format

“Delitti” per molti appassionati del genere ha segnato un punto di svolta nel settore true crime, raccontando con rigore e profondità alcuni dei casi più emblematici della cronaca italiana. Tra i casi trattati: l’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre all’Olgiata, il delitto irrisolto di Simonetta Cesaroni in via Poma, la serie di omicidi attribuiti al Mostro di Foligno, il patto di sangue delle Bestie di Satana, il massacro di Novi Ligure, l'orrore domestico di Cogne e la controversa strage di Erba.

Ogni episodio, della durata di sessanta minuti, combina testimonianze dirette di investigatori, giornalisti e familiari delle vittime con ricostruzioni e materiali d’epoca, offrendo uno sguardo approfondito su misteri irrisolti, confessioni sconvolgenti e verità processuali ancora oggi assai dibattute.

