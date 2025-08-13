VaiOnline
Festival/
14 agosto 2025 alle 00:44

Torna oggi a Nureci il Mamma Blues con Taxi e Harmon 

Dromos si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua ventisettesima edizione nel segno di “Hope”: oggi il festival tornerà come consuetudine a Nureci per il Mamma Blues, la sua costola interamente dedicata alla musica afroamericana.
La giornata prenderà il via alle 18, all’Ex casa Pirastu, con “Piccoli bluesman crescono”, l’abituale laboratorio musicale pensato per avvicinare bambini e ragazzi guidati dai docenti della Music Academy di Isili. Alle 22 via alla musica sul palco dell'Arena Mamma Blues con WilliBoy Taxi, armonicista, cantante e chitarrista apprezzato per la sua intensità espressiva e versatilità stilistica. Ex frontman della band rock-blues cagliaritana Dirtyhands, dal 2016 collabora in duo con Vittorio Pitzalis, altro volto noto della scena blues isolana, proponendosi al pubblico di diversi festival con un repertorio di brani originali e cover.

Nel secondo set della serata, con inizio intorno alle 22.30, la scena sarà tutta per Zac Harmon, pluripremiato chitarrista e cantante considerato una delle voci più autorevoli del blues americano contemporaneo. Originario di Jackson, Mississippi, Zac Harmon incarna la tradizione musicale afroamericana del quartiere di Farish Street, dove è cresciuto circondato da influenze artistiche e culturali di rilievo.

