Torna nel weekend Monumenti aperti 

Guspini si prepara a un fine settimana ricco di cultura e storia aderendo per la settima volta al circuito “Monumenti aperti”. Grazie a questa iniziativa ci sarà l’apertura straordinaria di quattro importanti monumenti, con le visite guidate dagli studenti delle scuole del territorio e supportate da diverse associazioni. Torna dopo qualche anno la visita alla parte storica del cimitero di Guspini, con le sue tombe monumentali e le storie degli illustri personaggi locali. Un’altra attrazione sono i basalti colonnari: monumento naturale di colonne prismatiche di lava raffreddata, alte circa 20 metri. Qui, sabato alle 17,30, Flavio Soriga incontrerà i lettori under 11.Il Montegranatico, che ospita un museo diacronico della storia locale, e la chiesa di Santa Maria, esempio di stile romanico-pisano del 1200, saranno anch’essi accessibili. Inoltre, il molino Garau offrirà uno sguardo unico sulla storia industriale del paese.

Non solo monumenti: nella miniera di Montevecchio, convegno sulle miniere dismesse come risorsa per il futuro. Domenica, invece, la giornata sarà dedicata a dialoghi di miniera nei locali che ospitano la mostra “Spazi del possibile” con “Storie di miniera, da Buggerru a Montevecchio”.

Anche Siddi partecipa a “Monumenti Aperti” lo stesso weekend. Noto per il paesaggio caratterizzato da colline e distese interrotte da un altipiano basaltico, offre una ricca storia nuragica. Visitabili il parco naturalistico archeologico Sa Fogaia e la Tomba dei giganti Sa Domu 'e s'Orcu. In paese, saranno visitabili la Casa Puddu, la chiesa di San Michele, la chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria Vergine, il museo Casa Steri e il museo ornitologico della Sardegna nell'ex ospedale Managu.

