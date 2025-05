Torna Monumenti aperti, visitabile anche la fonderia 

Domenica, in occasione di “Monumenti aperti”, a San Gavino sarà possibile visitare la storica fonderia aperta nel 1932, rimasta l’unica industria nel Medio Campidano: nonostante la difficile vertenza nazionale, lo stabilimento di proprietà della Portovesme srl, che fa capo alla multinazionale svizzera Glencore, è ancora attivo e assicura importanti buste paga in un territorio diventato un cimitero di fabbriche. Dalla raffinazione del piombo si ottengono lingotti d’oro e d’argento. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, a fare da guide ci saranno almeno quattro responsabili della fabbrica.

A San Gavino sono in tutto 14 i monumenti che, a partire da sabato e fino a domenica sera, potranno essere visitati. Tra gli altri: il museo della Due Fonderie (gestito dall’associazione Sa moba sarda), che Ha sede all’interno degli ex magazzini ferroviari, un tempo snodo per la materia prima che dalla miniera di Montevecchio veniva trasportata per la lavorazione nella fonderia di San Gavino.

in attesa di una gestione sarà aperto anche il museo del calcio intitolato a “Nuccio Delunas”, figura storica dello sport sangavinese: grazie alla donazione del figlio Corrado al suo interno è esposta una ricca collezione di fotografie, maglie, trofei, cimeli e documenti che raccontano decenni di passione calcistica, dall’attività amatoriale alle grandi imprese delle squadre locali.

