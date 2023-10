Torna l’Urban Fest: al Parco degli anelli nascono le opere di street artist internazionali  

Torna a Sant’Elia, con la sua seconda edizione, Cagliari Urbanfest - Generazioni Metropolitane, festival di arte urbana e arti visive ideato e organizzato dall’Associazione culturale Asteras con la curatela di Ivana Salis e Barbara Catte.

Si inizia domani con un programma variegato che intende unire i quartieri e gli abitanti della città nel segno dell’arte. Interventi di Street art, opere partecipate, mostre e diversi incontri animeranno il festival nei mesi di ottobre-novembre e gennaio-febbraio. Ad accogliere questa seconda edizione sarà ancora una volta l’area del Parco degli Anelli di Sant’Elia, dove nasceranno nuove opere di arte urbana. Il festival proseguirà poi al Castello di San Michele, a Stampace e alla Marina con tre esposizioni di arti visive.

Al festival parteciperanno artisti e artiste che operano a livello nazionale e internazionale. Anche quest’anno le opere di arte urbana vedranno la luce in via Schiavazzi. La street artist urbanKofa dipingerà sulla cabina elettrica accanto alla scuola primaria Nanni Loy. Rosaria Straffalaci realizzerà una grande opera polimaterica sul muro di cinta della Confraternita di Misericordia, che entrerà in relazione visiva con i murales “La mia città” di Mara Damiani e “Vita nova” di Ericailcane dipinti nel corso della prima edizione del festival.

Roberta Congiu sarà impegnata in un’azione artistica di relazione che, utilizzando la fotografia, coinvolgerà gli abitanti e quanti vorranno partecipare. Il Castello di San Michele ospiterà la mostra collettiva “Bucolica Urbana” organizzata in collaborazione con Orientare. Nel quartiere Marina, lo Spazio e Movimento presenterà la bipersonale di fotografia dal titolo “Entreterras” con le opere delle artiste brasiliane Mayara Scudeler e Catia Simões. A chiudere il festival sarà una due giorni di eventi all’insegna del dialogo e del confronto, scandita da una serie di incontri che si terranno a Sant’Elia e al Castello di San Michele.

