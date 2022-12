Torna Lolita con il “nostro” Cullin 

L’annuncio ufficiale lo ha fatto sui suoi profili social la scrittrice barese Gabriella Genisi, madre di quella Lolita Lobosco che ha traboccato dalle pagine dei suoi libri (Sonzogno) per diventare una serie televisiva di successo: «“Le indagini di Lolita Lobosco 2”, abbiamo la data: sei puntate da domenica 8 gennaio a domenica 12 febbraio». E se ancora una volta sarà Luisa Ranieri a vestire i panni della vice questora, va anche per la seconda stagione all’attore cagliaritano Jacopo Cullin la parte del più simpatico ed emergente personaggio della fiction: quel Lello Esposito, agente della Polizia di Stato, un po’ bamboccione e avviato sulla strada dell’affrancamento da una vita ancora a casa della mamma.

Atto secondo

La Rai ha riproposto a settembre la prima stagione per rinfrescare la memoria di chi aveva seguito sin dal suo nascere la serie oppure per catturare nuovi telespettatori in vista del secondo atto. Un ritorno d’obbligo visto che l’esordio aveva decretato ottimi numeri di ascolto al giallo tinteggiato dalla commedia e, sì, anche da più sotto trame sentimentali. Lolita Lobosco indaga ma ha da fare i conti con vecchi e nuovi amori. Lello Esposito prova a tenere il passo e il cuore di una collega più smaliziata di lui. In attesa di una conferenza stampa ufficiale prevista a pochi giorni dalla prima, per ora il cast mantiene il riserbo sullo sviluppo dei personaggi e soprattutto sulle trame criminali che dovranno battere. Restano ferme però le parole dell’attore sardo in occasione dell’esordio del 2021 e rilasciate al nostro giornale. «Il mio è un poliziotto un po’ ingenuo, di quelli che si vantano con i colleghi atteggiandosi da macho, ma in verità è succube della madre e non trasgredisce le direttive della vice questora Lolita Lobosco. Mi sono divertito molto a interpretarlo». Su tutto il fatto che Jacopo Cullin (neo quarantenne) ha dovuto fare un passo in più, ovvero recitare dando una cadenza pugliese alla parlata del suo personaggio. E sempre su L’Unione Sarda del febbraio 2021 sul punto era stato chiaro: «Ho potuto contare su un ottimo vocal coach, quando sono iniziate le riprese ero preparato. Inoltre, girando sempre fra Bari e Monopoli, esposti ventiquattro ore su ventiquattro alla loro parlata, tutto si è rivelato più semplice».

Il cast

In scena a gennaio torneranno anche Lunetta Savino nel ruolo della madre di Lolita (Nunzia), Giulia Fiume che recita nel ruolo della sorella Carmela, Bianca Nappi è l’amica e magistrata Marietta.