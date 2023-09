Torna lo “Stintino Guitar Contest” Nel segno di Gian Piero “Dylan” Doppiu 

Resteranno aperte ancora fino a domani le iscrizioni al concorso di chitarra moderna “Stintino Guitar Contest” quarta edizione. La serata live del concorso si terrà sabato 16 settembre a Stintino, in piazza dei 45 alle 20.

“Stintino Guitar Contest” è un concorso per giovani chitarristi indetto nel 2018 con un duplice obiettivo: il primo è ricordare, secondo i desideri dei familiari e degli amici più cari, la figura di Gian Piero “Dylan” Doppiu, talentuoso chitarrista stintinese scomparso nel 2017 a 45 anni; il secondo obiettivo della manifestazione è incoraggiare i giovani talenti sardi della sei corde a proseguire il loro percorso di formazione, creando occasioni di confronto e scambio con coetanei e affermati professionisti sardi della chitarra moderna. Come è ormai tradizione, i ragazzi si contenderanno con le loro esecuzioni una magnifica chitarra elettrica professionale Fender Telecaster made in USA, uno dei modelli preferiti da Gian Piero Doppiu. A valutarli e decretare il vincitore sarà la giuria composta Antonello Coradduzza, Gianluca Gadau, Giuseppe Loriga, Giorgio Perantoni, Gavino Fonnesu. Tra gli ospiti della serata Domenico Canu (che nei La Plonge ha condiviso esperienze in studio e dal vivo con Gian Piero Doppiu), Giada Moschella vincitrice della prima edizione del concorso, il giovanissimo Michele Sergi vincitore della scorsa edizione. La serata sarà presentata da Paolo Tedde e Alessandra Fara.

