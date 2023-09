Torna l’incubo delle morti da eroina 

Un morto per la scorsa notte. Un’altra vittima poco più di due settimane fa. Poi altri quattro ricoveri d’urgenza, ma per fortuna con i medici del Pronto soccorso del Santissima Trinità e del Brotzu che – nel giro di cinque mesi – sono riusciti a salvare in extremis i pazienti agonizzanti. In città da qualche tempo è tornato l’incubo dell’eroina e delle droghe pesanti che uccidono, dopo due decessi e alcune emergenze che hanno reso necessario l’intervento dei medici con le fiale di Narcan, il famosissimo farmaco capace da decenni di contrastare (quando non è troppo tardi) gli effetti dell’overdose e riportare in vita pazienti quasi persi.

L’ultima tragedia

L’ultima tragedia risale alla notte tra venerdì e ieri, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, impegnata nei controlli in via Nurra, ha notato il corpo immobile di un trentanovenne. Era disteso sul marciapiede, immobile, ancora con la siringa infilata nel braccio sinistro. Le analisi mediche hanno poi confermato quanto ricostruito dai militari: l’uomo è deceduto per una overdose da eroina. La conferma è arrivata poco dopo, quando sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata inviata dall’ospedale. Per il 39enne non c’era più niente da fare. Il 31 agosto, invece, i soccorritori erano arrivati quasi in tempo per salvare un 51enne a Pirri: all’arrivo dell’ambulanza l’uomo era ancora vivo, ma le sue condizioni erano talmente disperate che nemmeno il prezioso farmaco salvavita è riuscito ad evitare la tragedia. Anche in quel caso non ci sono stati dubbi: eroina.

Gli angeli in corsia

In quattro casi, per fortuna, i medici del 118 e quelli del Pronto soccorso sono riusciti a salvare altrettanti pazienti agonizzanti. In alcuni casi, si è poi scoperto, l’iniezione letale conteneva un mix di cocaina ed eroina, il famigerato speedball. Secondo gli esperti, questa miscela sarebbe spesso la causa delle morti per overdose da eroina: le autopsie di alcuni casi recenti hanno documentato che la presenza contemporanea delle due sostanze aumenterebbe di 2,7 volte il rischio di overdose.

L’arresto a Is Mirrionis

Nell’ambito della lotte alle droghe pesanti, giovedì pomeriggio gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della locale Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza Matteo Aresu, 25 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia, passando in via Fontana Raminosa, avrebbe notato il giovane su un monopattino elettrico che, alla vista della polizia, avrebbe accelerato per allontanarsi imboccando via Seruci. Dopo un breve inseguimento, il 25enne è stato bloccato e perquisito: in un borsello gli agenti avrebbero trovato 22 grammi di cocaina. Ieri mattina, difeso dall’avvocata Cinzia Lilliu, il ragazzo è comparso davanti al giudice del Tribunale, Giampiero Sanna, che ha convalidato gli atti. Il legale ha poi ottenuto un patteggiamento a 8 mesi di reclusione che il giovane inizierà a scontare da subito ai domiciliari.

